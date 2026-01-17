प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो… छोटी है अभी, फिर भी नहीं रुका हैवान, रेप कर बनाया अश्लील वीडियो

मां ने रावतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डीसीपी वेस्ट काशिम आब्दी ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी प्रियांशु कोष्ठा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी ईमानदारी और तेजी से की जा रही है। डीसीपी ने यह भी कहा कि युवती और आरोपी के बीच पहले से बातचीत चल रही थी। आरोपी प्रियांशु पहले भी एक बार जेल जा चुका है। पुलिस अब बेटी की तलाश और आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है।