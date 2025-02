Good news: यूपी के 15 शहरों में चलेगी किराये की ई-बाईक, स्मार्ट सिटी योजना का मिलेगा लाभ

Smart City Scheme e-cycle and e-bike facility in UP कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में परिवहन निदेशालय ई-बाइक और ई-साइकिल चलाने जा रहा है। जिसके लिए नगर निगम से जानकारी मांगी गई है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को यह विकल्प मिलने जा रहा है।

कानपुर•Feb 18, 2025 / 09:10 am• Narendra Awasthi

Smart City Scheme e-cycle and e-bike facility in UP उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में ई-बाइक और ई-साइकिल चलाने की योजना बनाई गई है। परिवहन निदेशालय ने इस संबंध में नगर निगम से जानकारी मांगी है। अपने पत्र में परिवहन निदेशालय ने नगर निगम से चार्जिंग स्टेशन की संख्या, प्रस्तावित रूट के विषय में भी जानकारी मांगी है। उबर और ओला बाइक को मिल रही सफलता के बाद परिवहन निदेशालय इस दिशा में काम कर रहा है। जिसमें प्रदेश के 15 जिलों को शामिल किया गया है। नगर निगम से जानकारी मिलने के बाद परिवहन निदेशालय रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार करेगा। ‌