मानसून के वापसी की बजी घंटी: पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट, बर्फीली हवाओं का दिखेगा असर

Monsoon returns मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की संभावना है‌। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है‌। इस दौरान बारिश होने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज देर रात जमकर बारिश होने की संभावना है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम का असर दिखाएंगे।‌ 8 अक्टूबर को बूंदाबांदी हो सकती है। 9 और 10 अक्टूबर से खिली धूप निकलने की भी संभावना है। ‌