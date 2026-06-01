Kanpur News: योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति एवं पूर्व सांसद ने DM कार्यालय पर दिया धरना, जानें क्या है पूरा मामला?

अनिल शुक्ल वारसी का आरोप है कि पट्टा मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रतिमा स्थल के आसपास लगातार गंदगी फैलाई जा रही है। स्थानीय लोग और समर्थक कई बार सफाई कराते हैं, लेकिन स्थिति फिर से खराब कर दी जाती है। इससे बाबा साहब की प्रतिमा के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर कई बार तहसील और जिला प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व सांसद के अनुसार, उन्होंने एक दिन पहले जिलाधिकारी को भी संदेश भेजकर पूरे मामले की जानकारी दी थी, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला।