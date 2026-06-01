‘अगर बच्चों को बचाना है तो ये फूल सूंघ लो’, कानपुर में महिला के साथ जो हुआ, जानकर रह जाएंगे सन्न

सराय मसवानपुर निवासी संजय वर्मा सिक्योरिटी गार्ड हैं। उनकी पत्नी किरन वर्मा घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। रविवार देर शाम किरन पनकी क्षेत्र से काम खत्म कर घर लौट रही थीं। तभी पनकी नहर के पास बाइक सवार दो युवक उनके पास पहुंचे और बातचीत शुरू कर दी। महिला ने बताया कि युवकों ने पहले उन्हें बाइक पर बैठने के लिए कहा। जब उन्होंने विरोध किया तो दोनों ने उनके बच्चों पर संकट और जान का खतरा होने की बात कहकर डराना शुरू कर दिया। आरोपितों ने दावा किया कि अगर तुरंत उपाय नहीं किया गया तो बच्चों के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती है। बच्चों का नाम सुनते ही महिला घबरा गई और आरोपितों की बातों में आ गई।