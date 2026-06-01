Kanpur News: आईपीएल देखने निकले कोचिंग संचालक की संदिग्ध मौत, कोचिंग में मिला शव

मृतक की पहचान यशोदा नगर के-ब्लॉक निवासी प्रकाश चंद्र गुप्ता (उम्र लगभग 45 से 47 वर्ष) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह रविवार रात यह कहकर घर से निकले थे कि वह आईपीएल मैच देखने के बाद कोचिंग में ही रुक जाएंगे। लेकिन सोमवार सुबह उनका शव कोचिंग संस्थान के अंदर मिला। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ कर रही है।