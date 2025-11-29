किस्सा: ….जब बेदाग श्रीप्रकाश जायसवाल को झेलना पड़ा था ‘दाग’ का दंश

वरिष्ठ पत्रकार अमिता शुक्ला के मुताबिक, कोयला मंत्रालय पर CAG की एक रिपोर्ट के बाद बवाल हुआ, लेकिन जिस नीति पर विवाद था, वह उनके कार्यकाल की नहीं थी। बावजूद इसके, सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने का जिम्मा उनका ही था। उन्होंने डटकर मुकाबला किया। आरोप लगाने वाली BJP हो या सिविल सोसाइटी….तमाम संगठनों को ओपेन डिबेट करने की चुनौती भी उन्होंने दी। वह सवालों से भागे नहीं बल्कि हर बात का जवाब दिया। जब CAG विनोद राय ने विदेश में भारत सरकार पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की थी, तब भी उन्होंने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार किया था, कि उनकी जो समझ है, वह कह रहे हैं। हम तथ्यों के साथ सच बता रहे हैं, जो सदैव सही साबित होगा। वही हुआ, अदालतों ने हर आरोप को गलत साबित किया।