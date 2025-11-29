Shriprakash Jaiswal: किस्सा: ....जब बेदाग श्रीप्रकाश जायसवाल को झेलना पड़ा था 'दाग' का दंश। फोटो सोर्स- X (@Sheilza29)
Shriprakash Jaiswal: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन ने कानपुर शहर को शोक में डुबो दिया है। श्रीप्रकाश जायसवाल सरल स्वभाव, सादगी और जनसेवा के लिए जाने जाते थे। शहर के लोगों के बीच उनकी ‘श्रीप्रकाश भैया’ के नाम से अलग पहचान थी।
वरिष्ठ पत्रकार अमिता शुक्ला बताती हैं, '' बात 2005 की है। कानपुर में हमारी बुआ के बेटे मनोज त्रिवेदी की शोभन सरकार की भतीजी रचना से शादी हो रही थी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रहते हुए भी श्रीप्रकाश जायसवाल इस दौरान बिना किसी प्रोटोकॉल के सीधे मैरिज हॉल पहुंच गए। उन्होंने घरवालों से कहा कि दिल्ली से आया तो पता चला कि घर में शादी है। लगता है कार्ड कहीं मिस हो गया होगा। आप लोगों ने भेजा तो होगा ही।''
जबकि सच्चाई यह थी कि उनके उच्च पद को देखकर परिवार ने कार्ड भेजने की हिम्मत ही नहीं की थी। उनकी यह सादगी देखकर सब स्तब्ध और भावुक हो उठे। यही विनम्रता उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती थी।
कानपुर शहर आज भी हर चौराहे पर लिखा वह स्लोगन याद कर रहा है—'आपका श्रीप्रकाश जायसवाल'। वे सचमुच सबके ‘अपने’ नेता थे। उन्होंने ऐसी राजनीति की जिसमें ना जाति की दीवार थी, ना वर्ग का भेद। कानपुर में जायसवाल समुदाय की संख्या बहुत कम है, फिर भी लगातार 3 बार लोकसभा जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि जनता उन्हें जाति से ऊपर उठकर स्वीकार करती थी।
वामपंथी और फिर दक्षिणपंथी राजनीति में फंसी रहने वाली कानपुर लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार कांग्रेस की टिकट पर जीतकर उन्होंने कांग्रेस को मजबूती दी थी। 1999, 2004 और 2009 तीनों लोकसभा चुनावों में उनकी पकड़ मजबूत रही। 2009 में उन्होंने BJP के दिग्गज नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर रिकॉर्ड कायम किया। कभी एशिया के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर के पुनर्विकास के लिए वे कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं केंद्र से लेकर आए। उनकी जीत सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता का अटूट भरोसा थी।
कानपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक का उनका सफर संघर्ष और समर्पण से भरा रहा। मेयर रहते हुए उन्होंने कई विकास कार्यों का मॉडल तैयार किया, जो विरोधियों की सरकारों में भी चलता रहा।
श्रीप्रकाश जायसवाल गांधी–नेहरू के आदर्शों पर चलने वाले नेता थे। कानपुर में उन्हें किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे शहर का नेता माना जाता था।
2009 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए, जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों और मंदिरों पर हमले हुए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उन्हें विशेष प्रतिनिधि बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा। उन्होंने वहां सभी पक्षों से मुलाकात की और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर संवाद शुरू कराया, जिसका सकारात्मक असर तुरंत दिखा।
वरिष्ठ पत्रकार अमिता शुक्ला के मुताबिक, कोयला मंत्रालय पर CAG की एक रिपोर्ट के बाद बवाल हुआ, लेकिन जिस नीति पर विवाद था, वह उनके कार्यकाल की नहीं थी। बावजूद इसके, सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने का जिम्मा उनका ही था। उन्होंने डटकर मुकाबला किया। आरोप लगाने वाली BJP हो या सिविल सोसाइटी….तमाम संगठनों को ओपेन डिबेट करने की चुनौती भी उन्होंने दी। वह सवालों से भागे नहीं बल्कि हर बात का जवाब दिया। जब CAG विनोद राय ने विदेश में भारत सरकार पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की थी, तब भी उन्होंने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार किया था, कि उनकी जो समझ है, वह कह रहे हैं। हम तथ्यों के साथ सच बता रहे हैं, जो सदैव सही साबित होगा। वही हुआ, अदालतों ने हर आरोप को गलत साबित किया।
हालांकि, 2014 के चुनाव में विरोधियों ने इसी आरोप को हथियार बनाकर उनका राजनीतिक नुकसान किया और वे चुनाव हार गए।
राजनीतिक उतार–चढ़ाव का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी अपनी निष्ठा नहीं बदली। वे अंत तक 'आपका श्रीप्रकाश जायसवाल'' बने रहे। सादगी, ईमानदारी और लोगों से जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी पहचान रही।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग