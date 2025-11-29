MP-MLA कोर्ट से बरी होने के बावजूद आजम खान को जेल से बाहर निकलने में लगेंगे 7 साल! अब भी फंसा हैं ये पेंच

बता दें कि रामपुर कोर्ट ने भले ही विवादित बयान वाले मामले में आजम खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया हो, लेकिन उनकी जेल से रिहाई अभी संभव नहीं है। हाल ही में 2 पैनकार्ड से जुड़े एक अन्य मामले में रामपुर की ही एक अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने इस केस में दोनों को 7 साल की सजा सुनाई है। यही वजह है कि विवादित बयान मामले में राहत मिलने के बावजूद आजम खान फिलहाल रामपुर जेल में ही बंद रहेंगे।