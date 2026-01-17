मुझसे शादी कर लो: वीडियो कॉल करके 23 मिनट तक प्रेमिका को मनाता रहा, नहीं मानी तो फांसी पर लटका

Kanpur man hanged himself कानपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। एक घर के सभी सदस्य अस्पताल में थे। वह खुद भी अस्पताल गया था, वहां से वापस आया और घर से प्रेमिका को वीडियो कॉल किया। बोला, "मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा।" करीब 23 मिनट तक शादी के लिए प्रेमिका को मनाता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। वीडियो कॉल के दौरान ही उसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घर वालों को इसकी जानकारी तब हुई जब अस्पताल से फोन किया। इस दौरान फोन नहीं उठाया। पिता घर पहुंचा तो बेटा फांसी के फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बजरिया थाना क्षेत्र की है।