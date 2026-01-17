17 जनवरी 2026,

शनिवार

कानपुर

मुझसे शादी कर लो: वीडियो कॉल करके 23 मिनट तक प्रेमिका को मनाता रहा, नहीं मानी तो फांसी पर लटका

Kanpur man hanged himself कानपुर में एक युवक ने प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए फांसी पर लटक गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 17, 2026

युवक ने किया सुसाइड फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur man hanged himself कानपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। एक घर के सभी सदस्य अस्पताल में थे। वह खुद भी अस्पताल गया था, वहां से वापस आया और घर से प्रेमिका को वीडियो कॉल किया। बोला, "मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा।" करीब 23 मिनट तक शादी के लिए प्रेमिका को मनाता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। वीडियो कॉल के दौरान ही उसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घर वालों को इसकी जानकारी तब हुई जब अस्पताल से फोन किया। इस दौरान फोन नहीं उठाया। पिता घर पहुंचा तो बेटा फांसी के फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बजरिया थाना क्षेत्र की है।

वीडियो कॉल करके मनाया प्रेमिका को

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्नलगंज निवासी 23 वर्षीय गौतम ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। इस संबंध में पिता मिंटू सोनकर ने बताया कि गौतम लोहा मंडी स्थित कारखाने में काम करता था और नौबस्ता क्षेत्र के खाड़ेपुर निवासी युवती से प्रेम करता था। दोनों के बीच ढाई साल से प्रेम संबंध चल रहा था। लेकिन युवती शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी क्योंकि वह दूसरी जाति की थी। बेटे गौतम ने वीडियो कॉल करके युवती से बातचीत की और फांसी के फंदे पर लटक गया। जब शाम को वे पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया, लेकिन नहीं खुला। उन्होंने देखा कि गौतम फांसी के फंदे से लटका है।‌ यह देख घर वालों के होश गुम हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

23 साल की उम्र में लगाया फांसी

मिंटू सोनकर ने बताया कि दो बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा गौतम 23 साल का है और एक बेटी कोमल है, जिसकी शादी हो चुकी है। बीते गुरुवार को गौतम अपनी पत्नी दीपाली को लेकर भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा था। रास्ते में ग्वालटोली के पास बाइक अनियंत्रित हो गई। जिससे दीपाली गिर गई और उसका कुल्हा टूट गया। जिसे उपचार के लिए उर्सला में भर्ती कराया गया था।

घर में कोई नहीं था

मिंटू सोनकर ने बताया कि गुरुवार को ही गौतम के नाना राकेश, निवासी कल्याणपुर की मृत्यु हो गई थी‌ जहां करके अन्य सभी सदस्य गए थे। इधर दीपाली उर्सला में भर्ती थी। घर के लोग वहां थे। उर्सला से वापस आकर घर में गौतम ने वीडियो कॉल में प्रेमिका से बातचीत की और फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी।

क्या कहते हैं थाना प्रभारी?

सूचना पाकर मौके पर पहुंची बजरिया थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पाया कि वीडियो कॉल चल रही है और स्क्रीन रिकॉर्ड भी चल रहा था। जिससे घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी बजरिया ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

17 Jan 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मुझसे शादी कर लो: वीडियो कॉल करके 23 मिनट तक प्रेमिका को मनाता रहा, नहीं मानी तो फांसी पर लटका

कानपुर

उत्तर प्रदेश

