खुशखबरी: नौ महिलाओं को डीएम ने बताया देवी स्वरूप, दिए शस्त्र लाइसेंस

Good news, DM declared nine women as goddess, gave them arms license कानपुर में आज 9 महिलाओं के लिए खास दिन था। जब जिलाधिकारी ने उन्हें अपने हाथों से शस्त्र लाइसेंस दिया। जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। इस मौके पर डीएम ने उन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी कराया।

कानपुर•Apr 06, 2025 / 08:34 pm• Narendra Awasthi

Good news, DM declared nine women as goddess, gave them arms license कानपुर में रामनवमी के दिन 9 महिलाओं को शस्त्र लाइसेंस दिए गए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से महिलाओं को यह लाइसेंस मिला है। जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। शस्त्र लाइसेंस पाकर महिलाओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की भी यही इच्छा है कि नारी को सुरक्षा और सम्मान मिले। 8 महिलाओं को उनके पति के निधन के बाद और एक को ससुर का लाइसेंस दिया है।