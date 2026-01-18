खुशखबरी: कानपुर से प्रयागराज, भुसावल होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम टेबल

फोटो सोर्स- पत्रिका
Special train from Kanpur to Mumbai उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 30 जनवरी से 27 फरवरी के बीच कानपुर सेंट्रल से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए खुलेगी। जबकि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 31 जनवरी से 27 फरवरी के बीच चलेगी। साप्ताहिक ट्रेन कानपुर से प्रत्येक शुक्रवार को खुलेगी, जबकि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से प्रत्येक शनिवार को खुलेगी। 22 डिब्बों की गाड़ी में सामान्य श्रेणी के आठ डिब्बे रहेंगे, जबकि स्लीपर के 9 डिब्बे, वातानुकूलित थ्री-टियर स्लीपर के चार डिब्बे और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का स्लीपर एक डिब्बा रहेगा।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से मुंबई के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाने की घोषणा की गई है। यह ट्रेन 30 जनवरी को कानपुर सेंट्रल से दोपहर 13:00 बजे खुलेगी, जिसके स्टॉपेज फतेहपुर, सिराथू, भरवारी, प्रयागराज जंक्शन, डभौरा, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल और अंतिम स्टेशन लोकमान्य तिलक हैं। गाड़ी संख्या 04151 के प्रयागराज पहुंचने का समय 16:40 है, जबकि यह रात 23:30 पर जबलपुर, 3:25 पर इटारसी, 8:00 बजे भुसावल और 14:55 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।
जबकि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से यह ट्रेन शाम को 17:15 पर खुलेगी और भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, डभौरा, प्रयागराज जंक्शन, भरवारी, सिराथू, फतेहपुर होते हुए कानपुर 15:45 पर पहुंचेगी। कानपुर से लोकमान्य तिलक की 1536 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे 55 मिनट में तय करेगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन 22 घंटे 30 मिनट में पूरी करके कानपुर पहुंचेगी। इस प्रकार यह ट्रेन वापसी में 3 घंटे 25 मिनट कम समय लेती है।
