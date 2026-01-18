खुशखबरी: कानपुर से प्रयागराज, भुसावल होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम टेबल

Special train from Kanpur to Mumbai उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 30 जनवरी से 27 फरवरी के बीच कानपुर सेंट्रल से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए खुलेगी। जबकि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 31 जनवरी से 27 फरवरी के बीच चलेगी। साप्ताहिक ट्रेन कानपुर से प्रत्येक शुक्रवार को खुलेगी, जबकि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से प्रत्येक शनिवार को खुलेगी। 22 डिब्बों की गाड़ी में सामान्य श्रेणी के आठ डिब्बे रहेंगे, जबकि स्लीपर के 9 डिब्बे, वातानुकूलित थ्री-टियर स्लीपर के चार डिब्बे और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का स्लीपर एक डिब्बा रहेगा। ‌