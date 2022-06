किडनी और हीट स्ट्रोक की जुगलबंदी से 3 की मौत, फेल होने लगी Kidney

Summers Effects: गर्मियां अब लोगों की लिए रिस्क बनता जा रहा है। हीटस्ट्रोक से न केवल बीमार हो रहे बल्कि किडनी पर समस्या होने लगी है।

तापमान में कमी आई है पर उमसभरी गर्मी से अभी भी लोग हलकान हैं। अब डॉक्टरों के पास नए तरह के मरीज पहुंच रहे और किडनी के साथ हीट स्ट्रोक के हमले से मरीजों की जान जाने लगी है। सोमवार को किडनी और हीट स्ट्रोक के तीन मरीजों की मौत हो गई जबकि जीएसवीएम सुपर स्पेशियलिटी पीजीआई में 140 न्यूरो मरीज रिकार्ड तोड़ आए। अभी तक यह संख्या 80 के आसपास ही रहती रही है। डॉक्टर गरेमी से बचाव की टिप्स दे रहे हैं।

Heat Stroke being the Reason to failure Kidney