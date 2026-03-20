Kanpur News:आउटर पर रुकी ट्रेन, AC कोच में लूट…5 शातिर गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

लगातार प्रयासों के बाद गुरुवार तड़के जूही यार्ड के पास पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान साहिल सोनकर, विशाल वाल्मीकि, अभिषेक पासवान, जीतू सिंह और सुमित वर्मा के रूप में हुई है। इनमें जीतू सिंह उन्नाव का रहने वाला है, जबकि बाकी आरोपी गोविंदनगर क्षेत्र के निवासी हैं।जीआरपी के मुताबिक, आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो ट्रेनों के आउटर पर गति धीमी होने का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि नशे की लत और महंगी बाइकों का शौक पूरा करने के लिए वे इस तरह की घटनाएं करते थे।पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब पांच लाख रुपये कीमत के जेवर, नकदी और बाइक बरामद की है। साथ ही इस गिरोह की अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।