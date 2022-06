आईआईटी की डिवाइस 199 रुपए में बताएगी पानी का प्रदूषण, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भी खास प्लान

New Technology: आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि पानी की शुद्धता को बताएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों की जीवन रक्षा के लिए खास प्लान भी तैयार किया है।

आईआईटी कानपुर लगातार नए नए शोध से न केवल हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बना रही है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जीवन रक्षा भी कर रहे है। आईआईटी कानपुर द्वारा बीते दिन दो नई उपलब्धियां हांसिल की। पहली तो आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा 199 रुपये में एक ऐसी किट को लांच किया गया जो कि चंद पलों में पानी का प्रदूषण बता देगी। वहीं, दूसरी अब आईआईटी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आम लोगों की जीवन रक्षा में मदद करेगा।

IIT Kanpur Device Find Pollution in Water at 199rs Work with NHAI