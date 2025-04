आईएमडी अलर्ट: अगले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक का खतरा, जारी की गई एडवाइजरी

कानपुर•Apr 07, 2025 / 07:39 am

IMD alert, Risk of heat stroke and sun stroke in next 48 hours, advisory issued मौसम विभाग में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार सात और 8 अप्रैल को भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री तक हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक ने इसे हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक का खतरा बताया है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दोपहर के समय यज्ञ खतरा बढ़ जाएगा। इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

