Kanpur Weather Update: गरजेंगे बादल, दौड़ेगी आंधी, मौसम का बदला मिजाज”

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव का असर केवल कानपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा। बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिलेगी।किसानों के लिए यह मौसम खास मायने रखता है। जिन किसानों ने हाल ही में फसल की कटाई या भंडारण किया है, उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर भंडारण करना जरूरी है।