UP orange alert: मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, समझें छह तस्वीरों से

UP orange alert: मौसम विभाग ने आज 17 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने से अति घना कोहरा छाया रहेगा। लगातार दूसरे दिन के लिए यह चेतावनी जारी की गई है।‌ पिछले 24 घंटे में कानपुर, प्रयागराज, बनारस, फुरसतगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, और उन्नाव जिलों में विजिबिलिटी जीरो मीटर दर्ज की गई है। ये आंकड़े भी सुबह 8:30 बजे के हैं। ‌जबकि तापमान में बाराबंकी को सबसे सर्द जिला घोषित किया गया है। पूरे प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा, लेकिन हरदोई, बरेली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद का तापमान 6 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटे में तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी और बारिश हो रही है। जिसका असर मैदानी भागों में दिखाई पड़ेगा। ‌