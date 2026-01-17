17 जनवरी 2026,

शनिवार

कानपुर

UP orange alert: मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, समझें छह तस्वीरों से

UP orange alert मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड, गलन और तेज धूप को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तस्वीरों के माध्यम से समझाया है।‌ देखें तस्वीरें-

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 17, 2026

घना कोहरा छाया फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP orange alert: मौसम विभाग ने आज 17 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने से अति घना कोहरा छाया रहेगा। लगातार दूसरे दिन के लिए यह चेतावनी जारी की गई है।‌ पिछले 24 घंटे में कानपुर, प्रयागराज, बनारस, फुरसतगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, और उन्नाव जिलों में विजिबिलिटी जीरो मीटर दर्ज की गई है। ये आंकड़े भी सुबह 8:30 बजे के हैं। ‌जबकि तापमान में बाराबंकी को सबसे सर्द जिला घोषित किया गया है। पूरे प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा, लेकिन हरदोई, बरेली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद का तापमान 6 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटे में तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी और बारिश हो रही है। जिसका असर मैदानी भागों में दिखाई पड़ेगा। ‌

जानें अपने जिले का तापमान

मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरनगर, लखनऊ और अमौसी का तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि नजीबाबाद का 4.5, प्रयागराज का 4.6 और कानपुर का 4.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फतेहगढ़, इटावा, लखनऊ, फतेहपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बनारस और आजमगढ़ का तापमान 6 डिग्री से कम दर्ज किया गया है, जबकि तुर्क, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बांदा, हमीरपुर, उरई और मेरठ का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। ‌

देखें यूपी के हवाई अड्डे की विजिबिलिटी

मौसम विभाग से जारी फोटो में उत्तर प्रदेश के ऊपर घना से अति घना कोहरा छाया हुआ है। जिसमें कानपुर, फुरसतगंज, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ और आगरा की विजिबिलिटी जीरो मीटर दर्ज की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों में कुशीनगर, आजमगढ़, और अयोध्या की विजिबिलिटी 50 मीटर है, जहां घना से अति घना कोहरा छाया हुआ है।

Published on:

17 Jan 2026 06:08 pm

