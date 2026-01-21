IMD latest update: 22 और 23 जनवरी के लिए चेतावनी, बादल गरजने, बर्फबारी, झमाझम बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र लखनऊ से जारी आंकड़ों के अनुसार हमीरपुर में सबसे अधिक 26.02 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जबकि बाराबंकी और बनारस का 26 डिग्री, बहराइच का 25.8, मेरठ का 25.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुलंदशहर और फतेहपुर का तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त बलिया, उरई, इटावा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, और मुजफ्फरनगर का तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। जबकि गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, चुर्क, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फतेहगढ़, मेरठ, और आगरा का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है।