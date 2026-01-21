21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

IMD latest update: 22 और 23 जनवरी के लिए चेतावनी, बादल गरजने, बर्फबारी, झमाझम बारिश का अलर्ट

IMD's latest warning मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। जिसके अनुसार 22 जनवरी से बादल गरजने के साथ चमक के साथ बारिश हो सकती है। यह अलर्ट 23 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 21, 2026

मौसम के खराब होने का अलर्ट, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD latest warning: मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर का तापमान सबसे कम 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि बरेली का 7.4, कानपुर नगर का 8, अयोध्या का 8 डिग्री सेल्सियस‌ है। जबकि मेरठ का तापमान 8.02 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहा। जिसमें आजमगढ़, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, फुरसतगंज, अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, इटावा, फतेहगढ़, आगरा, झांसी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद शामिल हैं। जबकि शाहजहांपुर, उरई, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, बाराबंकी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, और चुर्क का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान

मौसम केंद्र लखनऊ से जारी आंकड़ों के अनुसार हमीरपुर में सबसे अधिक 26.02 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जबकि बाराबंकी और बनारस का 26 डिग्री, बहराइच का 25.8, मेरठ का 25.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुलंदशहर और फतेहपुर का तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त बलिया, उरई, इटावा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, और मुजफ्फरनगर का तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। जबकि गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, चुर्क, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फतेहगढ़, मेरठ, और आगरा का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है।

22 और 23 जनवरी के लिए जारी किया गया अलर्ट

आईएमडी मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी के लिए अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

मौसम खराब होने की चेतावनी

इस दौरान ओला वृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 22 जनवरी को मौसम में जबरदस्त करवट बदलेगा। गलत चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार 22 और 23 जनवरी को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।

आज के लिए नहीं जारी की गई कोई चेतावनी

आज पश्चिमी और पूर्वी संभागों में से कहीं भी किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन इन क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा।पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद 22 जनवरी से मौसम में परिवर्तन आएगा। पश्चिमी और पूर्वी संभागों में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे; बारिश भी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CSA Kanpur weather

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 07:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / IMD latest update: 22 और 23 जनवरी के लिए चेतावनी, बादल गरजने, बर्फबारी, झमाझम बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लुटेरा दूल्हा: IAS अफसर बनकर 72 लाख की ठगी, शादी से पहले ही ससुराल कंगाल

DM बनने का झांसा देकर ससुराल वालों को लूटा
कानपुर

कानपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत, सभी कन्नौज के रहने वाले

कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कार दुर्घटना, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

कानपुर आईआईटी में राजस्थान के रहने वाले पीएचडी छात्र ने की आत्महत्या, जाना था काउंसलिंग के लिए

आईआईटी कानपुर और मृतक छात्र की फाइल फोटो, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

मौसम का यू टर्न: सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, एक के बाद एक तीन वेस्टर्न डिस्टरबेंस का तांडव

मौसम में आएगा परिवर्तन ब फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

‘कमरे में 3 लड़कों के साथ थी मेरी पत्नी…’, गुस्से में मैंने रात में दबाया गला, पढ़ें पूरा कबूलनामा

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.