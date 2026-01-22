UP weather alert: 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 23 जनवरी को दोपहर में पश्चिमी विक्षोभ आगे की ओर बढ़ रहा है। जिसके कारण हवा की गति 6 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। ढूंढ, कोहरे, प्रदूषण, तापमान बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। आसमान में ऊंचे बादल होने के कारण धूप में भी गर्मी रहेगी। फफफ तापमान में 1 से 3 डिग्री का उतार-चढ़ाव मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कल बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की भी संभावना है। तापमान में 1 से 3 डिग्री का उतार-चढ़ाव बना रहेगा। तेज हवाएं भी चलेंगी। 24 जनवरी को भी मौसम खराब रहेगा। बूंदाबांदी होने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। कृषि मौसम वैज्ञानिक ने किसानों को सलाह दी कि अगले तीन-चार दिनों तक सिंचाई की गतिविधियों को स्थगित कर दें। पानी भरे खेत में तेज हवाओं से फसलों के गिरने का भी डर बना रहता है।