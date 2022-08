Indian Railway: अब 26 ट्रेनों में दो गुना बढ़ गईं सीटों की कन्फर्मेशन, जानिए नई व्यवस्था

Train Tickets IRCTC: अब आपकी वेटिंग की टिकट कंफर्म हो जाएगी। दरअसल, रेलवे की नई वय्वस्था में टिकट कंफर्मेशन पर जोर दिया गया।

अब आपको टिकट कंफर्म होनी की चिंता नहीं सताएगी। भारतीय रेलवे द्वारा नई सुविधा के शुरुआत की गई है। जिसमें पहले की तुलना में दो गुना टिकट कंर्फम होंगी। ये संभव होगा हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन (एचएचटी) से। एचएचटी वेटिंग टिकटधारियों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। श्रमशक्ति, शताब्दी सहित 26 ट्रेनों में 22 दिन में मात्र एक शहर की ऐसे 876 वेटिंग टिकटधारियों की सीटें इसके जरिए अपने आप कन्फर्म हो गईं। टीटीई को ये मशीनें पांच जुलाई को दी गई हैं। इसके साथ ही टीटीई की मनमानी पर लगाम लग गई और लोगों को उनकी चिरौरी भी नहीं करनी पड़ रही। एसीएम संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि टीटीई को हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन देने से कई तरह की समस्याएं खत्म हो गई हैं। चेकिंग दल पर आरोप लगता था कि वह अपने चहेतों को सीट दे देता है। इसका जड़ से खात्मा हो गया है। अब सीट खाली होने पर उसके असली हकदार यानी कि वेटिंग वाले को ही आवंटन करना टीटीई की मजबूरी है।

Indian Railway Train Seat confirmation increased 2 times in 26 trains in IRCTC new system