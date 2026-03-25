10 साल बाद बेटे के रूप में आई खुशियां, 5 घंटे में छिन गया पिता का साया, रोड़ हादसे में शिवनंदन सिंह की मौत

चौबेपुर के चंद्रिका गांव निवासी शिवनंदन सिंह और उनकी पत्नी जूली के घर में खुशी का माहौल था। छह वर्षीय बेटी आयुषी और मां निर्मला के साथ पूरा परिवार बेटे के जन्म का इंतजार कर रहा था। कई बार उम्मीद जगी और टूटी, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया। सोमवार सुबह जूली को कल्याणपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम करीब चार बजे ऑपरेशन के बाद जूली ने बेटे को जन्म दिया। मां को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिवार वाले खुशी से झूम उठे। शिवनंदन ने तुरंत गांव में सबको फोन करके बेटे की खुशखबरी दी। घर पर मिठाइयां बांटी गईं। बधाइयों का सिलसिला चलने लगा। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बेटे की गोद में आने का सपना साकार हो रहा था।