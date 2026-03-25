कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई जिंदगी… सीवर टैंक में उतरे दो मजदूरों की मौत, 1 गंभीर

कानपुर में जहरीली गैस से दो की मौत
Kanpur News: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गोवा गार्डन क्रॉसिंग के पास ओम एन्क्लेव अपार्टमेंट सोसाइटी में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सीवर टैंक की सफाई करते समय तीन मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतरने के कारण दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे मजदूर की हालत बहुत गंभीर है। उसका इलाज लाला लाजपत राय अस्पताल में चल रहा है।
मृतकों में एक पिता और पुत्र बताए जा रहे हैं। दोनों कर्नलगंज इलाके के रहने वाले थे। वे रात से ही काम कर रहे थे। सुबह साढ़े तीन बजे के आसपास जब वे टैंक के अंदर सफाई कर रहे थे, तभी जहरीली गैस से उनका दम घुटने लगा। दो मजदूर वहीं बेहोश हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। तीसरा मजदूर भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। मजदूर बिना मास्क, ऑक्सीजन सिलिंडर या किसी भी सुरक्षा गियर के टैंक में उतरे थे। अपार्टमेंट सोसाइटी के सीवर टैंक में जमा गंदगी साफ करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। अंदर मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें भरी हुई थीं, जो सांस लेना मुश्किल बना देती हैं।
सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस, एसीपी, डीसीपी वेस्ट और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तीनों मजदूरों को बाहर निकाला। लेकिन दो की जान बच नहीं सकी। तीसरे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
कल्याणपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में साफ पता चला है कि न तो मजदूरों को सुरक्षा उपकरण दिए गए थे और न ही उचित प्रोटोकॉल का पालन किया गया। पुलिस अब अपार्टमेंट सोसाइटी के प्रबंधन और ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। यह देखा जा रहा है कि किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। यह घटना एक बार फिर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है।बिना किसी सुरक्षा के सीवर या सेप्टिक टैंक में उतरना बेहद खतरनाक है।
जहरीली गैसें कुछ ही सेकंड में इंसान की जान ले सकती हैं। कई बार छोटी-छोटी लापरवाही पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। मृतकों के परिवार वाले अभी सदमे में हैं। मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों।
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