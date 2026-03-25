कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई जिंदगी… सीवर टैंक में उतरे दो मजदूरों की मौत, 1 गंभीर

मृतकों में एक पिता और पुत्र बताए जा रहे हैं। दोनों कर्नलगंज इलाके के रहने वाले थे। वे रात से ही काम कर रहे थे। सुबह साढ़े तीन बजे के आसपास जब वे टैंक के अंदर सफाई कर रहे थे, तभी जहरीली गैस से उनका दम घुटने लगा। दो मजदूर वहीं बेहोश हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। तीसरा मजदूर भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। मजदूर बिना मास्क, ऑक्सीजन सिलिंडर या किसी भी सुरक्षा गियर के टैंक में उतरे थे। अपार्टमेंट सोसाइटी के सीवर टैंक में जमा गंदगी साफ करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। अंदर मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें भरी हुई थीं, जो सांस लेना मुश्किल बना देती हैं।