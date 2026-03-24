Kanpur News:सुरंग के रास्ते ज्वैलर्स शॉप में हुई थी चोरी,पुलिस ने ऐसे खोला राज,तीन गिरफ्तार

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़ ले गए, ताकि अपने पीछे कोई सबूत न छोड़ें। इसके बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी और आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जांच के दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं, जिनके आधार पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। ‘यक्ष एप’ की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मो. शकील और उसके साथी धर्मेंद्र गौतम उर्फ जावेद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शकील पहले इसी इलाके में रह चुका था, जिससे उसे दुकान और आसपास की पूरी जानकारी थी, और उसी आधार पर उसने इस वारदात की साजिश रची।