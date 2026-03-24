Kanpur News: नगर निगम किसने दबाए 183 करोड़? सबसे बड़े सरकारी बकायेदार का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे समेत कई सरकारी विभाग वर्षों से कर भुगतान में लापरवाही बरत रहे हैं। अब निगम ने सभी को नोटिस जारी कर सख्त संदेश दे दिया है कि जल्द भुगतान नहीं किया तो कार्रवाई तय है। यही नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय पर भी 73.89 लाख रुपये बकाया है, जिसे लेकर भी पत्राचार शुरू कर दिया गया है।