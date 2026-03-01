Kanpur News:धुरंधर 2 के दौरान हंगामा,युवती से छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों ने आरोपी को पीटा, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, युवती अपने परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंची थी। फिल्म का प्रदर्शन चल रहा था और हॉल में सामान्य माहौल बना हुआ था। इसी दौरान आरोप है कि पीछे की सीट पर बैठे एक युवक ने युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत कर दी, जिससे वह घबरा गई। युवती ने बिना देर किए पूरी घटना की जानकारी अपने पिता को दी। बेटी की बात सुनते ही पिता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत उस युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद वह उसे सीट से उठाकर थिएटर के बाहर ले गए, जहां परिजन भी इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ लग गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान आरोपी युवक के साथ कहासुनी भी हुई।