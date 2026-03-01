8 साल की बच्ची को मौलाना ने चॉकलेट के बहाने बुलाया और फिर शुरू की दरिंदगी, भीड़ ने जमकर पीटा

कानपुर : शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बैरी अकबरपुर इलाके में रविवार शाम एक बुजुर्ग मौलाना की शर्मनाक करतूत ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। चॉकलेट का लालच देकर एक 8 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने वाले 60 वर्षीय मोहम्मद इस्माइल को गुस्साई भीड़ ने रंगे हाथों पकड़ लिया और कानून के हवाले करने से पहले उसकी जमकर सड़क पर पिटाई की।