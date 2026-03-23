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Kanpur Dehat News: हाईवे पर भीषण टक्कर, दो की मौत, दो गंभीर

Kanpur Dehat road accident:कानपुर देहात में हाईवे पर दो कारों की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 23, 2026

कानपुर देहात। अकबरपुर थाना क्षेत्र में कानपुर-इटावा हाईवे पर कुंभी दूध फैक्टरी के पास रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

अनियंत्रित कार बनी हादसे की वजह

जानकारी के अनुसार, कानपुर से औरैया की ओर जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई। उसी समय सामने से आ रही कार से उसकी जोरदार आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर मलबा फैल गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया।

चार युवक हुए गंभीर रूप से घायल

हादसे में औरैया से कानपुर की ओर आ रही कार में सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें श्रेष्ठ केसरवानी पुत्र रमेश चंद्र केसरवानी निवासी प्रीतम नगर, थाना धूमनगंज प्रयागराज, गौरव पुत्र पप्पू शर्मा निवासी चौक प्रयागराज, हिमांशु केसरवानी पुत्र मुन्ना केसरवानी निवासी धूमनगंज प्रयागराज और रवि पुत्र लखन लाल शर्मा निवासी चौक प्रयागराज शामिल हैं। टक्कर के बाद सभी वाहन में फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।

अस्पताल में दो को मृत घोषित

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद हिमांशु केसरवानी और रवि को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं अन्य दो घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

जांच में जुटी पुलिस

अकबरपुर थानाध्यक्ष हरमीत सिंह ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। वहीं, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया गया है।

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Updated on:

23 Mar 2026 12:34 pm

Published on:

23 Mar 2026 12:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Dehat News: हाईवे पर भीषण टक्कर, दो की मौत, दो गंभीर

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