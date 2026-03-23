Kanpur Dehat News: हाईवे पर भीषण टक्कर, दो की मौत, दो गंभीर

कानपुर देहात। अकबरपुर थाना क्षेत्र में कानपुर-इटावा हाईवे पर कुंभी दूध फैक्टरी के पास रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।