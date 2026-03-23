Kanpur Weather:इस बार आग बरसाएगी गर्मी! 50°C की आहट ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय के अनुसार, इन दिनों मौसम में हो रहे तेज उतार-चढ़ाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। अचानक तापमान बढ़ने और फिर तेजी से गिरने के कारण शरीर को अनुकूल होने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसके चलते लोग सर्दी, जुकाम, बुखार और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील साबित हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मौसम में इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने, संतुलित आहार लेने और बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत है, ताकि बीमारियों से बचा जा सके।