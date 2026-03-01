Kanpur News:सफर से पहले जरूर पढ़ लें! कानपुर-लखनऊ रूट पर 40 दिन का बड़ा बदलाव, आपकी ट्रेन रद्द या बदली तो नहीं?

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस अब अपने पारंपरिक रूट से नहीं चलेगी। यह ट्रेन यमुना ब्रिज, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, भरथना, फफूंद, झीझक, रूरा, पनकी धाम और कानपुर सेंट्रल जैसे स्टेशनों से होकर नहीं जाएगी। इसके बजाय यह ट्रेन आगरा फोर्ट से मथुरा, कासगंज और शाहजहांपुर के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी। यह बदलाव कुल 42 फेरों तक लागू रहेगा।वहीं, नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है। अब यह ट्रेन गाजियाबाद और मुरादाबाद होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। इस बदलाव के कारण यात्रा समय में कुछ अंतर आ सकता है।