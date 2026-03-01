Kanpur News:मकान का सपना दिखाकर ठगी: दिव्यांग महिला से 2.20 लाख हड़पे,मुकदमा दर्ज

समय बीतने के बाद जब पीड़िता ने बैनामा कराने की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा और अंत में साफ इंकार कर दिया। इसके बाद जब महिला ने पड़ोसियों से जानकारी ली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।बताया गया कि संबंधित मकान डूडा (जिला शहरी विकास अभिकरण) योजना के तहत आवंटित है, जिसे बेचना नियमों के खिलाफ है। इससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी ने शुरू से ही फर्जीवाड़ा कर महिला को जाल में फंसाया। पीड़िता ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने रकम लौटाने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इससे डरी-सहमी महिला ने पुलिस की शरण ली और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।