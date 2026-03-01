Kanpur News:हाईवे किनारे खड़े ट्रक में मिला खलासी का शव, चालक फरार, परिजन ने जताई हत्या की आशंका

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक के अंदर खलासी का शव बरामद हुआ। घटना ने न सिर्फ इलाके में दहशत फैला दी, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है।
मृतक की पहचान कानपुर देहात के रनियां जैनपुर निवासी 22 वर्षीय साजन सविता के रूप में हुई है। साजन गांव के ही ट्रक चालक मोनू के साथ खलासी का काम करता था और पिछले डेढ़ महीने से उसी के साथ ट्रक पर रहकर नौकरी कर रहा था। परिवार में बड़ा भाई मुन्ना और छोटा भाई दीपू हैं। परिजनों के अनुसार साजन मेहनती था और अधिकतर समय ट्रक के साथ बाहर ही रहता था।
जानकारी के मुताबिक, सचेंडी थाने और चकरपुर मंडी के बीच हाईवे किनारे खड़े ट्रक में साजन का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। लेकिन जब तक पुलिस पहुंची, ट्रक चालक मोनू वहां से फरार हो चुका था। यह तथ्य पूरे मामले को और रहस्यमय बना रहा है।पुलिस ने तुरंत ट्रक मालिक को सूचना दी और परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन मौके पर पहुंच गए।
मृतक के मामा रामू और अन्य परिजनों ने चालक मोनू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साजन की गला घोटकर हत्या की गई है। उनका कहना है कि बिना किसी बीमारी या विवाद के इस तरह अचानक मौत होना शक पैदा करता है। साथ ही, घटना के बाद चालक का फरार होना भी हत्या की आशंका को मजबूत करता है।परिजनों ने पुलिस से आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।
मामले की जांच में उस समय नया मोड़ आ गया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। डॉक्टरों ने मृतक के गले पर मिले निशान को पुरानी चोट बताया है, जिससे हत्या और प्राकृतिक मौत के बीच का संदेह और गहरा गया है।इसी के चलते पुलिस ने विसरा सुरक्षित रख लिया है, ताकि फॉरेंसिक जांच के जरिए मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।
सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा के अनुसार, परिजनों ने चालक पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।उन्होंने बताया कि फरार चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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