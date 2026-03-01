Kanpur News:हाईवे किनारे खड़े ट्रक में मिला खलासी का शव, चालक फरार, परिजन ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के मामा रामू और अन्य परिजनों ने चालक मोनू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साजन की गला घोटकर हत्या की गई है। उनका कहना है कि बिना किसी बीमारी या विवाद के इस तरह अचानक मौत होना शक पैदा करता है। साथ ही, घटना के बाद चालक का फरार होना भी हत्या की आशंका को मजबूत करता है।परिजनों ने पुलिस से आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।