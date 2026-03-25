Kanpur News:एक घंटे में दो वारदात, 72 घंटे में स्नैचरों की कहानी खत्म, दो गिरफ्तार

कानपुर में लगातार हुई दो स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने महज 72 घंटे में खुलासा कर दिया। चकेरी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से लूटा गया सामान, अवैध हथियार और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है।
दरअसल, 21 मार्च 2026 को डायल-112 पर एक महिला से मंगलसूत्र छीनने की सूचना मिली थी। इस घटना के करीब एक घंटे बाद उसी क्षेत्र में दूसरी महिला के साथ पर्स छिनैती की वारदात हो गई। एक ही इलाके में लगातार दो घटनाओं ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश में टीमें सक्रिय कर दी गईं।
मंगलवार दिन रात को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी चकेरी के सनिगवां चौकी क्षेत्र में देखे गए हैं। इस पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान जब संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मो. एहतिशाम (निवासी बाबूपुरवा) के दाहिने पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी रयान (निवासी किदवई नगर) को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया पर्स, नकदी और मंगलसूत्र का पेंडेंट बरामद किया है। इसके अलावा एक अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। घायल आरोपी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं दूसरे आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पीड़िता ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की पहचान की पुष्टि भी की है।
पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।
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