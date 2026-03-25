Kanpur News:एक घंटे में दो वारदात, 72 घंटे में स्नैचरों की कहानी खत्म, दो गिरफ्तार

दरअसल, 21 मार्च 2026 को डायल-112 पर एक महिला से मंगलसूत्र छीनने की सूचना मिली थी। इस घटना के करीब एक घंटे बाद उसी क्षेत्र में दूसरी महिला के साथ पर्स छिनैती की वारदात हो गई। एक ही इलाके में लगातार दो घटनाओं ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश में टीमें सक्रिय कर दी गईं।