Kanpur News: रेलवे टैंकरों से तेल चोरी का खेल बेनकाब, आरपीएफ के हत्थे चढ़े दो शातिर

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सचेंडी निवासी सागर गौतम और शिवम गौतम के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से इस अवैध धंधे में शामिल थे। गिरोह सुनसान स्थानों पर ट्रेनों के टैंकरों को निशाना बनाता था और बड़ी चालाकी से तेल निकालकर फरार हो जाता था। इसके बाद चोरी का तेल सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने गिरोह में शामिल अपने चार अन्य साथियों के नाम भी उजागर किए हैं। फिलहाल ये सभी आरोपी फरार हैं और आरपीएफ की टीमें उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।