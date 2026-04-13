Kanpur ट्रैफिक अलर्ट: अंबेडकर जयंती पर बदलेंगे रूट, इन रास्तों पर रहेगी पूरी पाबंदी

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, कर्नलगंज और चुन्नीगंज चौराहे से कंपनीबाग की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। ऐसे वाहन गोपाला तिराहा की ओर मोड़ दिए जाएंगे। वीआईपी रोड से कंपनीबाग जाने वाले वाहन भी सीधे नहीं जा सकेंगे, उन्हें केएफसी कट से डायवर्ट किया जाएगा। गंगा बैराज और कल्याणपुर की ओर से आने वाले वाहनों को बैंडी स्कूल तिराहा और रानीघाट चौराहे की ओर भेजा जाएगा। रावतपुर तिराहा से कंपनीबाग की ओर जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्ग अपनाना होगा। ये वाहन गोल चौराहा और हैलट अस्पताल मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।