सुहागरात भी नहीं हुई… कानपुर बिकरू कांड आरोपी खुशी दुबे का बयान, विकास दुबे की वजह उजड़ा संसार

खुशी दुबे की शादी अमर दुबे से 29 जून 2020 को हुई थी। शादी की रात देर तक चली। महज 3 दिन बाद, 2-3 जुलाई की रात को बिकरू गांव में विकास दुबे गैंग ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए। खुशी बताती हैं कि वे नवविवाहिता के रूप में ससुराल आई थीं और गांव में क्या हो रहा है, यह समझ नहीं पाईं। उन्होंने कहा कि कौन जानता था कि तीन दिन की दुल्हन, जो ससुराल जा रही है, बिकरू कांड की सबसे बड़ी दोषी बन जाएगी। वे गांव से भागकर मायके जाना चाहती थीं, लेकिन पुलिस ने रोका और कहा कि अगर गईं तो शक होगा कि इसमें शामिल हैं। फोन की बैटरी डिस्चार्ज होने से परिवार को सूचना नहीं दे पाईं।