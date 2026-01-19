शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद: मोदी के खिलाफ बयान देने वाले संत का योगी के प्रदेश में अपमान?

रविवार को मौनी अमावस्या के पावन मौके पर करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए उमड़े। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने करीब 200 शिष्यों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम तट की ओर बढ़े। लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने कहा कि पैदल चलकर स्नान करें। शिष्यों ने इस पर विरोध किया, जिससे झड़प हो गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के जत्था आया था और बैरिकेड तोड़े गए। शंकराचार्य ने दावा किया कि पुलिस ने बुजुर्ग संतों और बच्चों को भी धक्का दिया और मारपीट की।