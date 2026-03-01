सिस्टम की लापरवाही का ‘सींग’: मंदिर के बाहर ड्यूटी कर रहे सिपाही को सांड ने पटका, नाले में जा गिरा रक्षक

मंदिर परिसर में इन दिनों आठ दिवसीय रासलीला का भव्य आयोजन चल रहा है। रात के समय यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। स्थानीय निवासी सुरेंद्र कुमार सैनी 'बापू' ने बताया कि छुट्टा जानवर व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। भीड़ के बीच सांडों का यह हिंसक व्यवहार किसी बड़ी अनहोनी को न्योता दे रहा है। गुरुवार को भी इसी सांड ने दर्शन करने आए अधिवक्ता शुभम श्रीवास्तव के वृद्ध पिता अनिल श्रीवास्तव को लहूलुहान कर दिया था, जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।