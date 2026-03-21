Kanpur Weather: धूप-बादल की लुकाछिपी, दोपहर बाद बूंदाबांदी के आसार

उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति में भी इजाफा देखने को मिलेगा। दोपहर के समय हवाएं 1 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इन हवाओं से हल्की ठंडक बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे, धूप का असर तेज हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि गर्मी अब धीरे-धीरे अपने पूरे रंग में आने वाली है।मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल जो राहत मिल रही है, वह अस्थायी है। आने वाले दिनों में आसमान साफ होने के साथ ही धूप तेज होगी और तापमान तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को अभी से गर्मी के लिए तैयार रहने की जरूरत है।