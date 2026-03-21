Kanpur Weather: धूप-बादल की लुकाछिपी, दोपहर बाद बूंदाबांदी के आसार

कानपुर। मध्य उत्तर प्रदेश और कानपुर मंडल में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जहां एक ओर ठंडी हवाओं का असर धीरे-धीरे कम हो रहा था, वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम तक रुक रुक कर हुई बारिश ने मौसम में परिवर्तन ला दिया है।जिसके चलते मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस एन सुनील पांडेय के अनुसार, आज दोपहर से क्षेत्र में नरम धूप निकलने की संभावना है, लेकिन आसमान पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। बीच-बीच में बादलों की मौजूदगी मौसम को संतुलित बनाए रखेगी।
सुबह के समय हल्की ठंडक और बादलों की हल्की परत देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप निकलने लगेगी। यह धूप तेज नहीं होगी, बल्कि नरम और आरामदायक महसूस होगी। बादलों के कारण सूरज की किरणें पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे गर्मी का असर फिलहाल कम रहेगा। यही कारण है कि दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा संतुलित बना रहेगा।
मौसम का सबसे दिलचस्प पहलू हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कानपुर मंडल के कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जो मौसम को और भी खुशनुमा बना देंगी। यह स्थिति कल दोपहर तक बनी रह सकती है। हालांकि, किसी भी प्रकार की तेज बारिश या आंधी की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में लोगों को किसी बड़े मौसमीय खतरे से राहत मिलेगी, लेकिन छाता साथ रखना समझदारी हो सकती है।
उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति में भी इजाफा देखने को मिलेगा। दोपहर के समय हवाएं 1 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इन हवाओं से हल्की ठंडक बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे, धूप का असर तेज हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि गर्मी अब धीरे-धीरे अपने पूरे रंग में आने वाली है।मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल जो राहत मिल रही है, वह अस्थायी है। आने वाले दिनों में आसमान साफ होने के साथ ही धूप तेज होगी और तापमान तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को अभी से गर्मी के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
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