Kanpur News: कमरे में अकेली थी युवती… अचानक दरवाजा खुला और सामने था बल्ली, मुकदमा दर्ज

नजीराबाद थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए होटल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। साथ ही, घटना के समय की परिस्थितियों, स्टाफ की भूमिका और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।