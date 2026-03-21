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Kanpur News: कमरे में अकेली थी युवती… अचानक दरवाजा खुला और सामने था बल्ली, मुकदमा दर्ज

Attempted Rape Case:कानपुर के नजीराबाद क्षेत्र स्थित होटल में कार्यरत युवती ने ‘बल्ली’ नामक युवक पर कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। शोर मचाकर बची पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 21, 2026

कानपुर। नजीराबाद थाना क्षेत्र में जीटी रोड स्थित एक होटल में कार्यरत युवती ने एक युवक पर अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, घटना 19 मार्च की शाम की है, जब वह अपने कमरे में थी। आरोप है कि युवक ने अचानक कमरे में घुसकर जबरन पकड़ लिया और आपत्तिजनक हरकतें कीं। शोर मचाने पर वह किसी तरह खुद को बचाकर बाहर निकली और होटल स्टाफ को सूचना दी। बाद में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है।

स्नान के दौरान कमरे में घुसा था आरोपी

पुलिस को दी गई शिकायत में असम के सोनितपुर की रहने वाली युवती ने बताया कि वह जीटी रोड स्थित होटल में कार्यरत हैं। 19 मार्च की शाम करीब चार बजे वह कमरे में स्नान कर रही थीं। आरोप है कि स्नान के बाद कपड़े सुखाने के दौरान ‘बल्ली’ नामक व्यक्ति अचानक कमरे में घुस आया और उसे जबरन पकड़ लिया। उसने अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। घबराई पीड़िता ने शोर मचाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर भाग निकली, जिससे वह बड़ी अनहोनी से बच सकी।

थाने पहुंचकर दर्ज कराई रिपोर्ट

घटना के तुरंत बाद युवती ने होटल की सिक्योरिटी को सूचना दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने पर उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद वह नजीराबाद थाने पहुंची और लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

आरोपी की तलाश में दबिश

नजीराबाद थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए होटल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। साथ ही, घटना के समय की परिस्थितियों, स्टाफ की भूमिका और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

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Published on:

21 Mar 2026 02:16 pm

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