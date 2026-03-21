Kanpur News:दिव्यांग नमाजी को गोद में उठाकर पार कराया हाईवे, ईद पर पुलिस बनी सहारा

कानपुर में इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। जब सचेंडी थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों ने एक दिव्यांग नमाजी को नमाज स्थल तक पहुंचाने में मदद की। जब नमाजी को हाईवे पार करने में दिक्कत हुई, तो पुलिसकर्मी ने उसे गोद में उठाकर सुरक्षित पार कराया। इस संवेदनशील पहल ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की इस मानवीयता की सराहना की। यह घटना पुलिस के सेवा, सुरक्षा और सहयोग के मूल मंत्र को साकार करती नजर आई, जिसकी अब हर ओर प्रशंसा हो रही है।