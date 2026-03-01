Kanpur News: अवैध गैस रिफिलिंग व दुरुपयोग पर कार्रवाई, दर्ज हुए दो मुकदमे

काकादेव के चंदेल चौराहा स्थित अजन्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग सेंटर के पास प्रशासनिक टीम ने छापा मारा। मौके पर जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम के कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें 4 भारत गैस के खाली, 3 इंडेन के खाली और 1 आंशिक भरा सिलेंडर शामिल था।छापेमारी के दौरान मौके से 3 रिफिलिंग मशीनें, पेचकस, नुकीली प्लास और इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया गया, जिससे साफ हुआ कि यहां अवैध तरीके से गैस भरने का काम किया जा रहा था।मौके पर कलीम अहमद सिद्दीकी निवासी रावतपुर मौजूद मिले, जबकि दुकान यासीन अहमद के नाम पर बताई गई। प्रशासन ने सभी सिलेंडरों और उपकरणों को कब्जे में लेकर सुपुर्दगी में दे दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई है।