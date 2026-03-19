Kanpur News:इश्क में टूटा दिल बना ‘बम कॉलर’, रेलवे स्टेशन उड़ाने की दी थी धमकी, गिरफ्तार

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओमनारायण सिंह के अनुसार, बीते 27 फरवरी की शाम पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मिली, जिसमें सेंट्रल स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। कॉल करने वाले ने अपना नाम अनिल कुमार बताया और कहा कि आदिल उस्ताद नाम का व्यक्ति बम और असलहा लेकर स्टेशन की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और स्टेशन परिसर में सघन जांच अभियान चलाया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी ने तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल के ईएमआई (IMEI) नंबर को ट्रेस किया गया और सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस टीम आरोपी तक पहुंचने में सफल रही।