पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का कानपुर सबसे ठंडा जिला, देखें टॉप के पांच सबसे ठंडे जिले

UP weather update मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। जबकि बाराबंकी का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में भी कानपुर सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज रात में आसमान साफ रहेगा। उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। इस हफ्ते अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।