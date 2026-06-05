Kanpur Crime News: पुरानी रंजिश या लूटपाट नहीं, मां की गालियां देने पर किया था कत्ल, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि बीते रात किशनपुर गांव स्थित शिव मंदिर के बाहर कालीशंकर गंभीर हालत में पड़े मिले थे। उनके शरीर से काफी खून बह चुका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए चार टीमें गठित कर जांच शुरू की थी। मृतक की बड़ी बेटी निशा की तहरीर पर सूरज, शुभम, सरदार, रविंद्र, रामपाल, गामा और बेचेलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया।