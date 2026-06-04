Kanpur News: पुलिस केस से बचने के लिए महिला की कानपुर में हत्या, बुलंदशहर में फेंका शव, 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 21 मई को युवती का अपहरण कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मृतका और मुख्य आरोपी देवकांत उत्तम के बीच पिछले कुछ महीनों से जान-पहचान और संपर्क था, जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गया था। मृतका द्वारा आरोपी पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच 19 मई 2026 को युवती ने देवकांत उत्तम के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में बलात्कार और शोषण का प्रार्थना पत्र भी दिया था। आरोप है कि इसी कार्रवाई से बचने और मामले को दबाने के लिए देवकांत ने युवती को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची।