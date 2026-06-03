Kanpur News: किशोर की मौत के बाद बढ़ा विवाद, परिजनों पर FIR, पुलिस पर लापरवाही के आरोप, अब कांग्रेस ने उठाए सवाल

घटना के बाद हुए प्रदर्शन और सड़क जाम को लेकर पुलिस ने मृतक के परिजनों समेत 58 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का तर्क है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और सार्वजनिक मार्ग बाधित हुआ, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई की गई। हालांकि, इस कार्रवाई ने राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पीड़ित परिवारों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं, एसीपी पनकी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच जारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या दोष साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी।