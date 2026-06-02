Congress vs BJP: रसोई गैस पर सियासत तेज, कांग्रेस ने ‘वन फैमिली-वन कनेक्शन’ को बताया जनता पर बोझ

कांग्रेस ने लिखा है कि असल बात तो यह है कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। देश की जनता को उचित दामों पर एलपीजी गैस सिलेंडर दे पाने में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब सरकार ऐसे तानाशाही नियमों का सहारा ले रही है। महंगाई कम करने और सिलेंडर की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के बजाय, इस तरह के प्रतिबंध थोपकर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अब जनता को जबरन पीएनजी इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है। आंकड़ों में 18% खपत की कमी साफ दिखाती है कि जनता इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। डिजिटल और कानूनी सवेरे के नाम पर आम आदमी पर यह तानाशाही बंद होनी चाहिए। जनता को अपनी रसोई चलाने की आजादी दीजिए, अपनी नीतियां उन पर मत थोपिए!