2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Congress vs BJP: रसोई गैस पर सियासत तेज, कांग्रेस ने ‘वन फैमिली-वन कनेक्शन’ को बताया जनता पर बोझ

LPG-Policy Controversy: कांग्रेस ने X पर भाजपा सरकार की गैस नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि महंगाई से पहले ही परेशान जनता पर नए नियम थोपे जा रहे हैं। पार्टी ने इसे रसोई की आज़ादी पर दबाव बताते हुए पीएनजी–एलपीजी व्यवस्था पर चिंता जताई।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jun 02, 2026

LPG, PNG, Gas

सांकेतिक फोटो पत्रिका

PNG vs LPG:केंद्र सरकार की गैस नीतियों और घरेलू रसोई गैस व्यवस्था को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार आम जनता की रसोई पर “कड़ा नियंत्रण” थोप रही है। कांग्रेस के अनुसार, बढ़ती महंगाई और पहले से महंगे एलपीजी सिलेंडर ने आम परिवारों के बजट को प्रभावित किया है, और अब नई कथित व्यवस्था इसे और कठिन बना सकती है।

कांग्रेस ने लिखा X पर पोस्ट

कांग्रेस ने अपने पोस्ट में दावा किया कि "अब जनता की रसोई पर भी भाजपा सरकार का सख्त पहरा! गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर पहुंचाकर जनता की कमर पहले ही तोड़ दी गई थी, और अब 'वन फैमिली, वन कनेक्शन' का नया फरमान सुना दिया गया है। सरकार कह रही है कि अगर आपके घर में पीएनजी (पाइपलाइन गैस) है, तो आप एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते।आखिर जनता पुराने सिलेंडर का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रही? क्योंकि पाइपलाइन गैस की सप्लाई का कोई भरोसा नहीं है! कभी प्रेशर कम होता है तो कभी मेंटेनेंस के नाम पर घंटों गैस गायब रहती है। ऐसे में आम आदमी बैकअप के लिए सिलेंडर नहीं रखेगा तो क्या भूखा सोएगा?

सरकार हर मोर्चे पर नाकाम

कांग्रेस ने लिखा है कि असल बात तो यह है कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। देश की जनता को उचित दामों पर एलपीजी गैस सिलेंडर दे पाने में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब सरकार ऐसे तानाशाही नियमों का सहारा ले रही है। महंगाई कम करने और सिलेंडर की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के बजाय, इस तरह के प्रतिबंध थोपकर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अब जनता को जबरन पीएनजी इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है। आंकड़ों में 18% खपत की कमी साफ दिखाती है कि जनता इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। डिजिटल और कानूनी सवेरे के नाम पर आम आदमी पर यह तानाशाही बंद होनी चाहिए। जनता को अपनी रसोई चलाने की आजादी दीजिए, अपनी नीतियां उन पर मत थोपिए!

महंगाई, नीति और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और गैस कीमतों पर नियंत्रण रखने में विफल रही है। पार्टी का दावा है कि बढ़ते एलपीजी दामों ने पहले ही लोगों के घरेलू बजट को प्रभावित किया है, और अब नई नीतियों के जरिए उपभोक्ताओं को PNG अपनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर किया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऊर्जा नीति से जुड़े जानकारों का मानना है कि PNG और LPG दोनों का उद्देश्य अलग-अलग परिस्थितियों में सुरक्षित और प्रभावी ईंधन विकल्प देना है। हालांकि, उपभोक्ता की निर्भरता और सप्लाई स्थिरता को लेकर बहस जारी है।

कामर्शियल सिलेंडर 4 महीने में 1533 से पहुंचा 3236, घरेलू 950 और एफटीएल 853, अब चाय से लेकर थाली सब महंगे

ये भी पढ़ें
LPG Price Hike

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

LPG Cylinder Crisis

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 08:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Congress vs BJP: रसोई गैस पर सियासत तेज, कांग्रेस ने ‘वन फैमिली-वन कनेक्शन’ को बताया जनता पर बोझ

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानपुर देहात: संजय निषाद का सियासी वार, कांग्रेस को बताया ‘डूबता जहाज’, सपा पर बोला तीखा हमला

UP Political News Sanjay Nishad Congress Samajwadi Party Attack
कानपुर

Kanpur News: तीन दिन नल सूखे रहेंगे, एक लाख लोगों की जिंदगी टैंकरों पर टिकी, जानिए क्या है वजह

Water Crisis
कानपुर

कामर्शियल सिलेंडर 4 महीने में 1533 से पहुंचा 3236, घरेलू 950 और एफटीएल 853, अब चाय से लेकर थाली सब महंगे

LPG Price Hike
कानपुर

Kanpur News: योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति एवं पूर्व सांसद ने DM कार्यालय पर दिया धरना, जानें क्या है पूरा मामला?

Kanpur Dehat, UP News
कानपुर

‘अगर बच्चों को बचाना है तो ये फूल सूंघ लो’, कानपुर में महिला के साथ जो हुआ, जानकर रह जाएंगे सन्न

Cheating a woman
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.