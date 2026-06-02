कामर्शियल सिलेंडर 4 महीने में 1533 से पहुंचा 3236, घरेलू 950 और एफटीएल 853, अब चाय से लेकर थाली सब महंगे

दिसंबर 2025 में यही सिलेंडर लगभग 451 रुपये में उपलब्ध था, जो अब लगभग दोगुनी कीमत के करीब पहुंच चुका है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाला सिलेंडर अभी भी 950.50 रुपये पर स्थिर है, जिससे आम घरों को फिलहाल राहत मिली हुई है। लगातार बढ़ती कीमतों ने छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि आने वाले समय में फिर से कीमतों में बदलाव की संभावना बनी हुई है।