कानपुर देहात: संजय निषाद का सियासी वार, कांग्रेस को बताया ‘डूबता जहाज’, सपा पर बोला तीखा हमला

संजय निषाद ने कांग्रेस को “डूबता हुआ जहाज” बताते हुए कहा कि पार्टी अब जनता का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जो दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, उन्हें भी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है। मंत्री ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी का गठन ही कांग्रेस की नीतियों के विरोध में हुआ था, ऐसे में दोनों दलों का एक साथ आना केवल राजनीतिक अवसरवाद को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहा है, जबकि जनता के मुद्दों से उसका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है।