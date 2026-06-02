Kanpur News: तीन दिन नल सूखे रहेंगे, एक लाख लोगों की जिंदगी टैंकरों पर टिकी, जानिए क्या है वजह

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Kanpur Water Crisis:कानपुर के कई प्रमुख इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले तीन दिनों तक पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। जलकल विभाग ने जानकारी दी है कि क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइन की मरम्मत के चलते आज से चार जून तक काकादेव, नवीननगर, गीतानगर, पांडुनगर और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इस निर्णय से लगभग एक लाख की आबादी प्रभावित होने की आशंका है।
जलकल विभाग के अनुसार, यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब जोन-6 के अंतर्गत राजापुरवा मलिन बस्ती में नगर निगम द्वारा जल निकासी के लिए पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान बेनाझाबर स्थित डब्ल्यूटीपी से काकादेव जोनल पंपिंग स्टेशन को जोड़ने वाली मुख्य पीएसी पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई।
क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत को प्राथमिकता पर लिया गया है, जिसके चलते काकादेव जोनल पंपिंग स्टेशन से जलापूर्ति पूरी तरह रोक दी जाएगी। जलकल विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरम्मत कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की आपूर्ति संभव नहीं होगी, इसलिए यह निर्णय मजबूरी में लिया गया है।
अधिशासी अभियंता मो. समीम ने बताया कि मरम्मत कार्य तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जलापूर्ति जल्द से जल्द सामान्य की जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम लगातार मौके पर काम कर रही है और तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
जल संकट को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जलकल विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करें। टैंकर सेवा के लिए नागरिक निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं— मोबाइल नंबर: 9235553836 (जोन-6 अधिशासी अभियंता),मोबाइल नंबर: 7565004601 (अवर अभियंता) व कंट्रोल रूम: 9235553826 / 9235553827
तीन दिनों तक पानी की आपूर्ति बंद रहने से घरेलू कार्यों, छोटे व्यवसायों पर भी असर पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए पाइप लाइन बिछाने के कार्यों में अधिक सावधानी बरती जाए। फिलहाल जलकल विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है और आश्वासन दिया है कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही जलापूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।
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