Kanpur News: तीन दिन नल सूखे रहेंगे, एक लाख लोगों की जिंदगी टैंकरों पर टिकी, जानिए क्या है वजह

तीन दिनों तक पानी की आपूर्ति बंद रहने से घरेलू कार्यों, छोटे व्यवसायों पर भी असर पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए पाइप लाइन बिछाने के कार्यों में अधिक सावधानी बरती जाए। फिलहाल जलकल विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है और आश्वासन दिया है कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही जलापूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।